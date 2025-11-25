¢£³ä¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ³ô7ÌÃÊÁ11·î11Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡ÊSBG¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¾å´ü¤Î·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Î½ãÍø±×¤Ï2.9Ãû±ß¤È²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÊÆOpenAI¤Ê¤ÉÌ¤¸ø³«³ô¤ÎÉ¾²Á±×¤ÎÁý²Ã¤Î´óÍ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢·è»»»ñÎÁ¤ÎÃæ¤ÇSBG¤Ï¡¢ÊÆ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢³ô¤òÁ´¤ÆÇäµÑ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Õ¥£¥»¥ó¥È¡¦¥»¥Ö¥ó¡Ê°ÎÂç¤Ê7¼Ò¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥á¥¿¡¢¥¢