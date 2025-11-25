¢¡¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÅìµþ¤«¤é¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥·¡¼¥º¥ó¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ªÍ­ÅÄ¾Æ¤Î´ï¤ÇÌ£¤ï¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÅìµþ¤Î¡Ö¥¶¡¦¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤è¤ê¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¿·Á¯¤µ¤Ë¤È¤­¤á¤¯¡Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö ¥â¡¼¥á¥ó¥Ä ¥¢¥Ã¥È ¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÅìµþ ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤ä¥¹¥¤¡¼