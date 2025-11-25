À¼Í¥¤ÎÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡¢°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ëÀ¼Í¥»öÌ³½ê¡Ö£Á£ð£ï£ì£ì£ï£Â£á£ù¡×¤¬£²£´Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¾¾¸Í¿¹¤Î¥Û¡¼¥ë£²£±¤ÇÁÏÎ©£µ¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÀÄ»³¡¢°ËÃ£¤Î¤Û¤«¡¢¹Ó°æÎÜÎ¤¡¢ÀÐÀîæÆ¡¢ÆâÅÄ¾­åº¡¢³ô¸µ±Ñ¾´¡¢Îë¸¶´õ¼Â¡¢°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¡¢·î²»¤³¤Ê¡¢¸åËÜË¨ÍÕ¡¢ËÙÆâ¤Þ¤êºÚ¤¬½Ð±é¡£¤Þ¤º¤Ï£Ö£¶¤Î¡Ö£×£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤É¤í¤¦¡×¤òÁ´°÷¤Ç²Î¾§¡£ÆâÅÄ¤ÈÀÐÀî¤ÏµÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Îë¸¶¤¬¡¢¾¾ÅÄÀ»