©とあるアラ子／講談社人を外見で判断・評価する「ルッキズム」。画一的な美の基準によって起こる差別や偏見が批判される一方で、SNSでは美容や整形の情報が飛び交う――。そんな現代のルッキズムに鋭く切り込み、大きな話題を呼んだマンガが『ブスなんて言わないで』（講談社）です。全６巻の完結を記念して、作者のとあるアラ子さんに作品に込めた思いをうかがいました。あらすじ「ブス」と言われ、学生時代にいじめられ