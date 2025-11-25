23ÆüÄ«¡¢¤Ë¤«¤Û»Ô¤Î¿Î²ìÊÝ¹â¹»¤Î¶á¤¯¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í³ÍøËÜÁñ·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸áÁ°6»þ¤´¤í¡¢¤Ë¤«¤Û»Ô¾Ý³ãÄ®»ú¾åÃ«ÃÏ¤Î»ÔÆ»¤ò¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿60Âå¤Î½÷À­¤¬¡¢Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÂÎÄ¹Ìó1¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¡¢¿Î²ìÊÝ¹â¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤ÇÌó10¥áー¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£