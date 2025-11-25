25ÆüÌ¤ÌÀ¡¢½©ÅÄ»Ô»³²¦¤Î½»Âð³¹¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©ÅÄÃæ±û·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢25Æü¸áÁ°2»þ50Ê¬¤´¤í¡¢½©ÅÄ»Ô»³²¦ÃæÅçÄ®¤Î»ÔÆ»¤ò¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿30Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢»ÔÆ»¾å¤ËÂÎÄ¹Ìó1¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï½»Âð³¹¤Ç¡¢¶á¤¯¤Î½»Âð¤Þ¤Ç¤ÏÌó5¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£