£Ä£å£Î£Á¡¦Âç´Ó¿¸°ìÅê¼ê¤¬£²£µÆü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£¹£°£°Ëü¸º¤Î£¶£³£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ£±£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£²¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£°£¹¡£¸åÈ¾Àï¤Ï¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤¿¡£½ªÈ×¤Ë£²·³Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤â°ãÏÂ´¶¤¬¿¡¤¨¤º¡¢£±£°·î¤Ë±¦¸ª¤ò¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¡£Âç´Ó¤Ï£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È