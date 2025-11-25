ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï25Æü¡¢Á°Æü¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎºÝ¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ­»öÈ¯¸À¤ò½ä¤ê¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬¡ÖÂæÏÑÌäÂê¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃà°ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÊÆ¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÁÇ¤è¤êÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Éý¹­¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ú¤­Â³¤­Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ