25ÆüÄ«¡¢½©ÅÄ»ÔÈ¬¶¶¤Î½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©ÅÄÃæ±û·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢25Æü¸áÁ°6»þ25Ê¬¤´¤í¡¢½©ÅÄ»ÔÈ¬¶¶ËÜÄ®5ÃúÌÜ¤Î40Âå¤Î½÷À­¤¬¡¢¼«Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÇÂÎÄ¹Ìó1¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï½»Âð³¹¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£