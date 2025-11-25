µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¶â»Ò¹ñ¸òÁê¡á25Æü¸áÁ°¡¢¹ñ¸ò¾Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï25Æü¡¢»°ÂçÅÔ»Ô·÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼è°ú¾õ¶·Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤òÀµ¼°¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡£²Á³Ê¹âÆ­¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅêµ¡Åª¤Ê¼è°ú¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¶â»Ò¶³Ç·¹ñ¸òÁê¤ÏÍÞÀ©¤Ë¸þ¤±¡¢ÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï³°¹ñ¿Í¤ÎÉÔÆ°»ºÊÝÍ­¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ÜÅ¾ÅÐµ­¤Î¿½ÀÁ»þ¤Ë¹ñÀÒ¤òµ­Æþ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´ºº¤Ç¤Ï1¡Á6·î¤Ë¿·ÃÛÊª·ï¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç³¤³°¤Ë