ÂÎ½Å¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥éー¥á¥ó¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤­¿©ÉÊ¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÊýË¡¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤ÐÉ¬¤º¤·¤â¶Ø»ß¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥í¥êー¼ý»Ù¤ò°Õ¼±¤·¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥«¥í¥êー¼ý»Ù¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¸¶Â§¤ä¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥éー¥á¥ó¤ò¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿©¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹