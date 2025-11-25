¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Snow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤È¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤¬¡¢12·î28Æü¤Ë21»þ¤«¤éTBS¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó－Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±- FAKE¡¿TRUTH¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£12·î28Æü21»þ¤«¤é´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷ 2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó－Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±－¡Ù¡£Ê¡»³²í¼£±é¤¸¤ë¡¢»ö·ï¤òÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡á¡È¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò