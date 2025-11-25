ÉÔÀ°Ì®¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¡¢¾É¾õ¤äÉÂ¾õ¤Ë±þ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÌôÊªÎÅË¡¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡ÖÌô¤ò°ìÀ¸°û¤ßÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¡¢ÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢ÉÔÀ°Ì®¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼£ÎÅ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¡Ö¿·ÃæÌî¤Ê¤Ù¤è¤³Æâ²Ê¡×¤Î¹â¾»ÀèÀ¸¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§¹â¾» ½¨°Â¡Ê¿·ÃæÌî¤Ê¤Ù¤è¤³Æâ²Ê¡Ë °ÉÎÓÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡¢°ÉÎÓÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£¤½¤Î¸å¡¢°ÉÎÓÂç³Ø°å³ØÉôÉÕÂ°ÉÂ±¡¡¢Î©Àµ¸óÀ®²ñÉíÂ°