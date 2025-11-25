¶â»Ò¶³Ç·¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¤Ï25Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼èÆÀ¤Î³ä¹ç¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡ÖÆüËÜ¿Í¤«³°¹ñ¿Í¤«¤òÌä¤ï¤º¡¢¼Â¼û¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤Åêµ¡Åª¼è°ú¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÍÞÀ©¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£