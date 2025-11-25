Windows Latest¤Ï11·î20Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢¡ÖMicrosoft says Copilot codes faster than you drink coffee, devs say fix Windows 11 first, like slow File Explorer¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Microsoft¤Î¼«»¿¤¹¤ëÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ³«È¯¼Ô¤¿¤Á¤¬Â¨ºÂ¤ËµñÈÝ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Microsoft¤Ï11·î18Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢X¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß½ª¤ï¤ëÁ°¤Ë¡¢Copilot¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¡¼¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢À¸À®AI¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤ò