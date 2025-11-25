»°ÅÄµªË¼¤Î¼õ¸³¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥É¥é¥´¥óºù2¡Ù¤òÂêºà¤Ë¡¢¸½ÌòÅìÂçÀ¸¡ÊÊ¸²ÊÆóÎà¡Ë¤ÎÅÚÅÄ½ß¿¿¤¬¶µ°é¤È¼õ¸³¤Îº£¤òÆÉ¤ß²ò¤¯Ï¢ºÜ¡Ö¥É¥é¥´¥óºù2¤Ç³Ø¤Ö¥Û¥ó¥Í¤Î¶µ°éÏÀ¡×¡£Âè104²ó¤Ï¡¢¡ÖSDGs¡×¤Ê¤É¤Î³µÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£ÀâÌÀ¤·¤¬¤¿¤¤¡ÖÎä¤á¤¿´¶¾ð¡×ÅìÂç¹ç³ÊÀÁÉé¿Í¡¦ºùÌÚ·úÆó¤Ï¡¢Î¶»³¹â¹»¤ò²þ³×¤¹¤ëÃì¤È¤·¤Æ¡Ö¥á¥·¤ò¿©¤¦ÎÏ¡×¤Î¶µ°é¤ò¤¢¤²¤ë¡£³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤È¿ÍÀ¸¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¶µ°é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÌÜÀþ¡×¤ò»ý¤ÄÀ¸ÅÌ¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤À