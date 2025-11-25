¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¤ÎÈõ¸ýÂÙ¹Ô¤ÈÏ¢Â³µ¯¶È²È¤ÎÀéËÜ¸öÀ¸ÆàÎÉ»ÔÆâ¤Ë¤Ï1300Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿Ê¿¾ëµÜÀ×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¹»ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆàÎÉ¸©Î©¤ÎÆàÎÉ¹â¹»¤À¡£Á°¿È¤ÎµìÀ©Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¿ô¤¨¤ë¤È100Ç¯Í¾¤Î¹»Îò¤¬¤¢¤ë¿Ê³Ø¹»¤À¡£·ÐºÑ³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÈõ¸ýÂÙ¹Ô¤¬¤¤¤ë¡£ÆàÎÉ¹â¹»¤ò·Ð¤ÆÂçºåÂç¹©³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤¿Èõ¸ý¤Ï¾¾²¼ÅÅ´ï»º¶È¡Ê¸½¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ÊÆ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë