¥¢¥¹¥«¥Í¥Ã¥È¤¬ÂçÉý¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö£²£±Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¼èÆÀÁí¿ô£¶£°Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î£³¡¥£¸£¶¡ó¡Ë¡¢¼èÆÀÁí³Û£²²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Î¼Â»Ü¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô¼ç´Ô¸µ»ÑÀª¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï£±£²·î£±£±Æü¤«¤éÍèÇ¯£´·î£²£²Æü¤Þ¤Ç¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS