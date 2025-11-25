¹ñºÝ¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í½÷À­¤¬¡¢¥Æ¥í¥ê¥¹¥È»ØÆ³¼Ô¤ÎÂ©»Ò¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£24Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¥Ý¥¹¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹2025Âç²ñ¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÂåÉ½¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥¢¥æ¡¼¥Ö¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤ÎÉ×¤¬¡¢¥·¥ã¥é¥Õ¡¦¥Ð¥ë¥°¡¼¥Æ¥£»á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¥Ý¥¹¥È¤Ï¡Ö¥¢¥æ¡¼¥Ö¤µ¤ó¤¬¥Æ¥í¥ê¥¹¥È»ØÆ³¼Ô¤ÎÂ©»Ò¤È·ë