¤¿¤À¥¢¥×¥ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºÝ¸Â¤Ê¤¯²÷³Ú¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂç¤­¤¤¡½¡½¡£À¤³¦Ãæ¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´í¸±À­¤ËÇ÷¤ë¡£¢¡²á¾ê¤ÊÊó½·¤òÍá¤ÓÂ³¤±¡¢Ç¾¤¬Îô²½ËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©ÅÔÆâºß½»²ñ¼Ò°÷¡¢¾¾ÅÄ°¦¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦36ºÐ¡Ë¤Ï¤ª¤Î¤Î¤¤¤¿¡£¡Ö±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇÅÅ¼Ö¤òÂÔ¤Ä´Ö¡¢¾®Àâ¤Ç¤âÆÉ¤â¤¦¤ÈËÜ¤ò³«¤¤¤¿¤È¤­¤Î¤³¤È¡£¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÊª¸ì¤Î¾ð·Ê¤¬Éâ¤«¤ó¤ÇÆÉ½ñ¤ËË×Æ¬¤Ç¤­¤¿¤Î