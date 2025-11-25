¡Ö¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¤Ç¿®Íê¤ò¼º¤¦¡×¼Ò³°¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÀäÂÐNG¥ï¡¼¥É¤È¤Ï¡©1¡Ö1¤Ä¤Ë¹Ê¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÅÁ¤ï¤ë¡×ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¢MBA¥Û¥ë¥À¡¼etc¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©Åú¤¨¤Ï¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤ò1¤Ä¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¢1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÅÁ¤¨¡¢¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡×¤³¤È¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¡¢²ñµÄ¡¢»ñÎÁºîÀ®¡¢ÌÌÀÜ¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç°ìÀ¸ÌòÎ©¤Ä¡Öµæ¶Ë¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅÁ¤¨Êý¡×¤Îµ»½Ñ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤â¤Î