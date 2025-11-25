¡ÖMiho Nakayama Concert Tour '96 Sound of Lip¡× ²Î¼ê¡¦Ãæ»³ÈþÊæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ"¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯"¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¡£12·î6Æü(ÅÚ)¤Ë²ÎÍØ¥Ý¥Ã¥×¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ"±Ê±ó¤Îµ±¤­"¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤Î¥é¥¤¥ÖÆÃ½¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ ±Ê±ó¤Îµ±¤­¤òÊü¤Ä²Î¼ê¡¦Ãæ»³ÈþÊæ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿80¡¦90Ç¯Âå¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÆÃ½¸º£²ó¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¥­¥ã¥ê¥¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ63¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿1988Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖMIHO Catch '88¡×¤ò¼ý¤á¤¿ÈÖ