²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Çò¥¿¥¯¹Ô°Ù¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¡ª µ¿Ìä¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°2025Ç¯6·î¡¢»³Íü¸©¤ÎÍ­ÎÁÆ»Ï©¡¦ÉÙ»Î¥¹¥Ð¥ë¥é¥¤¥ó¤ÇÇò¥¿¥¯¹Ô°ÙÃæ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬Âç·¿´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤¿»ö¸Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢11·î17Æü¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¹ñÀÒ¤ÎÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Çò¥¿¥¯¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ïµ¿Ìä¤äÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÇò¥¿¥¯¡×¹Ô°Ù¤ò¸¡µó¤¹