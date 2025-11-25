¢¡ Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥óÁª½Ð¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¡¢¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î¥µ¥ë¥Ð¥É¡¼¥ë¡¦¥Ú¥ì¥¹Êá¼ê¤¬2026Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤Î¼ç¾­¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤ÈWBC¤Î¸ø¼°X¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¥Ú¥ì¥¹¤Ï2011Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥º°ì¶Ú¤Ç15Ç¯¥×¥ì¡¼¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï48ËÜÎÝÂÇ¡¦121ÂÇÅÀ¤ÇÂÇ·â2´§¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÄÌ»»303ËÜÎÝÂÇ¡¢1021ÂÇÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ë9ÅÙÁª