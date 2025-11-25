µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢Ä¾Á°¤Ë¤¸¤¿¤Ð¤¿¤·¤Æ¤âÃÙ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤Ù¤­¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥´¥ì¥ó¡ÙÃËÀ­ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ­¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¡¢°ì¥ö·îÁ°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇ¯Ëö¤À¤Í¡×¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬°ì¥«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¡Ö¤½¤¦¤«¡¢º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹