¥è¥¬¡© ¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡© ¤É¤¦¤»¤ä¤Ã¤Æ¤âÂ³¤«¤Ê¤¤¡¢¤È·É±ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç·ä´Ö»þ´Ö¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤­¤Æ¡¢¿´¤ÈÂÎ¤¬¤ª¤É¤í¤¯¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤ë¤È¤·¤¿¤é¡½¡½¡£¢¡Ìµ¿¦É×ÉØ¤¬¿Íµ¤YouTuber¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Øº£¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¤É¤¦À¸¤­¤ë¤«¡Ù¡ÊB-FlowÃø¡¢KADOKAWA¡¢2025Ç¯10·î¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥è¥¬YouTuber¡¢B-Flow¤Îµ°À×¤òÄÖ¤Ã¤¿°ìºý¡£B-Flow¤Ï¡¢É×¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦Tomoya¡Ê¥È¥â¥ä¡Ë¤µ¤ó¤ÈºÊ¤Î¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡¦Mariko¡Ê