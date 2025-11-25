¤­¤ç¤¦¡Ê25Æü¡Ë¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢°ì»þ500±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢ÀáÌÜ¤Î4Ëü9000±ß¤ò²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏFRB¤Ë¤è¤ë12·î¤ÎÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Á°Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×¤Ê»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤â¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÃÍ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£