ÊÆ¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥³¥à¤Î¥í¥´¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥³¥à¤Ï24Æü¡¢ÊÆÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢¤Î½èÍý´ðÈ×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ËºÇÂç500²¯¥É¥ë¡ÊÌó7Ãû8Àé²¯±ß¡Ë¤òÅê»ñ¤¹¤ë·×²è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¸¦µæ¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤¬¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦ÀìÍÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÇ½ÎÏ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï2011Ç¯¤ËÀ¯ÉÜÀìÍÑ¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£¸½ºß¤Ï1Ëü1Àé°Ê¾å¤ÎÀ¯