°ËÆ£Ãé¥Æ¥¯¥Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡ÊCTC¡Ë¤Ï11·î20Æü¡¢À½Â¤¶È¸þ¤±¤Î¥¨¥Ã¥¸AI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òIdein¤ÈÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À½Â¤¥é¥¤¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëIoTµ¡´ï¤Î°ÂÁ´¤Ê´ÉÍý¤È¸½¾ì¥Ç¡¼¥¿¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê³èÍÑ¤Ë¤è¤ê±¿ÍÑÉé²Ù¤Î·Ú¸º¤È¶ÈÌ³²þÁ±¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶¦Æ±³«È¯¤¹¤ë¥¨¥Ã¥¸AI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡ûIdein¤Î¡ÖActcast¡×¤ÈCTC¤Î¡ÖD-Native¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óAI¥«