¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥³¥¹¥âÀÐÌý(COC)¡¢¥³¥¹¥âÀÐÌý¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°(COM)¤Ï11·î17Æü¡¢¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿ÌÈ¯À¸»þ¤ÎÂÐºö¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢COCºæÀ½Ìý½ê¤ÈCOMÂçºå¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î2»ö¶È½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÎ×»þ´íµ¡ÂÐºöËÜÉôÃÏ¿ÌBCP(»ö¶È·ÑÂ³·×²è)·±Îý¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ºæÀ½Ìý½ê¤Ç¤Î·±Îý¤ÎÍÍ»Ò¡û¢£¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤êËÜ¼Òµ¡Ç½¤¬°ì»þÅª¤ËËãáã¤¹¤ë¾õ¶·¤òÀßÄê¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ëÀÐÌýÀ½ÉÊ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ÎÀÕÌ³¤ò