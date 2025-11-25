25Æü8»þ45Ê¬¡¢JPXÆü·Ð¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹400ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°½µËöÀ¶»»ÃÍÈæ235¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2Ëü9980¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´ó¤êÉÕ¤¤¤¿¡£Á°½µËö¤ÎJPXÆü·Ð¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹400¤Î¸½Êª½ªÃÍ2Ëü9702.34¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï277.66¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹