25Æü8»þ46Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°½µËöÀ¶»»ÃÍÈæ800±ß¹â¤Î4Ëü9580±ß¤Ç´ó¤êÉÕ¤¤¤¿¡£Á°½µËö¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü8625.88±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï954.12±ß¹â¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹