¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¸µCA¤ÎÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Rila¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤ÇÇã¤¦¤Ù¤­¥³¥¹¥á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤ËÂç³èÌö¤Î¥ê¥Ã¥×♡¥ô¥£¥» ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼ BE 300 ¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ô¥ó¥¯ 1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¿°¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡£ÅÉ¤ë¤È¾¯¤·¥¹¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ¡¢½Ä¥¸¥ï¤ÎÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼Ìä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ô