ÆüËÜ¤Î¡Ö¹ñ»º¥Á¡¼¥º¡×¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°»º¥Á¡¼¥º¤È²¿¤¬°ã¤¦¡©¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡© ¡Ö¼«²ÈÀ½¥Á¡¼¥º¡×¤¬¿©¤ÙÊüÂêÅ¹Æâ¤Î¥Á¡¼¥º¹©Ë¼¤ÇËèÆüºî¤é¤ì¤ë¡È¼«²ÈÀ½¥Á¡¼¥º¡É¤¬¿Íµ¤¤Î¡Øgood spoon Handmade Cheese & Pizzeria ¥ë¥ß¥Í¿·½ÉÅ¹¡Ù¡ÊÅìµþ¡¦¿·½É¶è¡Ë¡£¸¶ÀîÉð»ËÅ¹Ä¹¡§¡Ö¥Á¡¼¥º¤ÏÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¿©ºà¤À¤±¤É¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ç¡È¼ã¤¤À¤Âå¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¡×µÒ¤Î8³ä¤¬Íê¤à¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Á¡¼¥º¿©¤ÙÊüÂê¡×