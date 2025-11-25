ÂÛÆâ»Ô¤ÎÈÓË­Ï¢Êö¤ÇÃËÀ­¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁøÆñ¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬25ÆüÄ«¤«¤éÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Îº´Æ£Ì÷¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤Ç¤¹¡£¿·È¯ÅÄ½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï23Æü¤ËÆüµ¢¤ê¤ÎÍ½Äê¤ÇÈÓË­Ï¢Êö¤Î±üÂÛÆâ¥À¥à¶á¤¯¤ÎÂÛÆâ¸ýÅÐ»³Æ»¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤ÇÅÐ»³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å24Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃÎ¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÃÎ¿Í¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï25Æü¸áÁ°