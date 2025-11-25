Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê»ñ¸»¹ñÄÌ²ß¡Ë ¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ ¥ªー¥¸ー¥É¥ë ½ªÃÍ0.6464¹âÃÍ0.6470°ÂÃÍ0.6442 0.6503¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 0.6487Äñ¹³2 0.6475Äñ¹³1 0.6459¥Ô¥Ü¥Ã¥È 0.6447»Ù»ý1 0.6431»Ù»ý2 0.6419¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥­ー¥¦¥£¥É¥ë ½ªÃÍ0.5611¹âÃÍ0.5617°ÂÃÍ0.5595 0.5642¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 0.5630Äñ¹³2 0.5620Äñ¹³1 0.5608¥Ô¥Ü¥Ã¥È 0.5598»Ù»ý1 0.5586