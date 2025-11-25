¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¡Û(¥ª¡¼¥ë¥É ¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É)¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U 0-1(Á°È¾0-1)¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥¨]¥­¥¢¥Ê¥ó¡¦¥Ç¥å¡¼¥º¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë(29Ê¬)<Âà¾ì>[¥¨]¥¤¥É¥ê¥Ã¥µ¡¦¥²¥¤¥§(13Ê¬)<·Ù¹ð>[¥Þ]¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥à¥Ù¥¦¥â(45Ê¬+2)¡¢¥«¥¼¥ß¡¼¥í(49Ê¬)