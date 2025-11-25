ÊÆ¹ñ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤·¡¢4000²¯¥É¥ë¡ÊÌó62Ãû7360²¯±ß¡ËÁêÅö¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤òÍ×µá¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£21Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÊFT¡Ë¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤Î¶¨µÄ¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ë¡¢ÄÌ¾¦¹ç°Õ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬ÌóÂ«¤·¤¿¶â³Û¤È´Ú¹ñ¤¬ÌóÂ«¤·¤¿¶â³Û¤ÎÃæ´Ö¤ËÁêÅö¤¹¤ëÂÐÊÆÅê»ñ¤òÍ×µá¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤ËÍ×µá¤·¤¿Åê»ñ³Û¤Ï4000²¯¥É¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£´Ú¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë3500²¯¥É¥ë