ËÌÄ«Á¯¤ÇÀÄ¾¯Ç¯ÈÈºá¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢²«³¤Æ»¤Ç½»Ì±¼Ò²ñ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤ë¶§°­¤ÊÀ­ÈÈºá»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢Åö¶É¤¬²Ã³²¼Ô¤ÎÌ¤À®Ç¯3¿Í¤ËÂÐ¤·¶ËÃ¼¤Ê½èÈ³¤È¤·¤ÆÂ¨·è½è·º¤ò²¼¤·¤¿¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥µ¥ó¥É¥¿¥¤¥à¥º¡ÊST¡Ë¤¬23ÆüÉÕ¤ÇÊó¤¸¤¿¡£ST¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åö¶É¤Ï¡Ö¥³¥Ã¥Á¥§¥Ó¡ÊÉâÏ²»ù¡ËµÚ¤ÓÀÄ¾¯Ç¯ÈÈºá¤Î´°Á´ÁÝÆ¤¡×¤ò»Ø¼¨¤·¡¢ÆÃÊÌÁÝÆ¤ÁÈ¿¥¤òÊÔÀ®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ST¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»ö·ï¤Ïº£²Æ¡¢·³ÉþÌ³¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¶¿ÅÓ¾å¤À¤Ã¤¿½÷À­½üÂâ·³¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¡£