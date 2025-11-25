½µÌÀ¤±24Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³¿­¤·¡¢Á°½µËöÈæ202¥É¥ë86¥»¥ó¥È¹â¤Î4Ëü6448¥É¥ë27¥»¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ë¤è¤ëÇ¯Æâ¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Î´ÑÂ¬¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢·Êµ¤¤¬²¼»Ù¤¨¤µ¤ì¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤«¤é¡¢È¿È¯¤·¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡ËÅê»ñ¤Ø¤Î²áÇ®´¶¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤âÂ³¿­¤·¡¢598.93¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2Ëü2872.01¤À¤Ã¤¿¡£