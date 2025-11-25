¥¯¥é¥¦¥ó70¼þÇ¯¥â¥Ç¥ë¤ò¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤ËÀßÄê¥È¥è¥¿¤Ï¥¯¥é¥¦¥óÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤ËÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ØTHE70th¡Ù¤òÀßÄê¡¢11·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥È¥è¥¿¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È70¼þÇ¯µ­Ç°ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÈTHE 70th¡É¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ëÁ´18Ëç¥¯¥é¥¦¥ó¤Î¡ØTHE 70th¡Ù¤Ï4·î°Ê¹ß¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¡¢¡Ø¥»¥À¥ó¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØTHE 70th¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤È¤·¤Æ´°