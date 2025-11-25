¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè42ÏÃ¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¦¥°¥¤¥¹¤ò²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ö¥Û¡¼¥Û¥±¥­¥ç¡×¤ÈÌÄ¤«¤Ê¤¤¥¦¥°¥¤¥¹¤Ë°ã¤¦Ä»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¥È¥­¤È¥Ø¥Ö¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¤Î²òÀâ¤Ç¥¦¥°¥¤¥¹¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¡£¿ôÆü¸å¡¢¥Ø