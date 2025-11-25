¥á¥Ã¥Ä¤È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¤·¤¿¤ÈÀµ¼°È¯É½¡£¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥»¥ß¥¨¥óÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¥á¥Ã¥Ä¤Ø¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ë¥â³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ø¤½¤ì¤¾¤ì°ÜÀÒ¤¹¤ë¡£¥»¥ß¥¨¥ó¤Ï2011Ç¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È6½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ201°Ì¡Ë¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢13Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò·Ð¤Æ¡¢22Ç¯¤«¤é¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¡¢ÆóÍ·´Ö¤Î·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤Ê¤É¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢