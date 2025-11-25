25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï³ÆÃÏ¤ÇµÞ¤ÊÍë±«¤äÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¡£À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï²«º½¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ã25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÅ·µ¤¡äÆüËÜ³¤¤ÈÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÄãµ¤°µ¤¬¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ³¤¤ÎÄãµ¤°µ¤Ï¾å¶õ¤Ë´¨µ¤¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Äãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯¤È¥¶¥Ã¤È±«¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤êÍë¤äÆÍÉ÷¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¾ÆüËÜ¡ÁÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê¡¢±è´ßÉô¤Û¤É±«¤Î¹ß¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¹­¤¯±«¤¬¹ß¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤Æ±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ë