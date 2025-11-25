ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚÁ°8¡§00NHKÁí¹ç¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶âÁ° 7¡§30NHKBS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè43²ó¤¬¡¢26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÄ¶½ÅÍ×¥­¥ã¥é¡É¤Î»Ñ¤¬¡ª ¥Í¥Ã¥È¡Ö¿ë¤Ë¡Ä¡×ËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥­¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¤Ä¤Þ¤º¤­¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤­¤ËÀ¸¤­¤Æ¤¤¤­¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿