2025Ç¯11·î19Æü¡¢ÆÈ¹ñºÝÊüÁ÷¶É¥É¥¤¥Á¥§¡¦¥ô¥§¥ì¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥À¡¼Í»»ñ¤¬Àè¿Ê¹ñ¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÊó¹ð¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£µ­»ö¤ÏÊÆ¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥á¥¢¥ê¡¼Âç³Ø¤ÎAidData¸¦µæ¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¸¦µæ·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¸¦µæ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤Î¹ñÍ­¶ä¹Ô¤¬²áµî20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê2000²¯¥É¥ë¤òÊÆ¹ñ¤Î´ë¶È¤ËÍ»»ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥±¥¤¥Þ¥ó½ôÅç¤ä¥Ð¥ß¥å¡¼¥À¡¢¥Ç¥é¥¦¥§¥¢½£¤Ê¤É¤Î¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó