J2Ä¹ºê¤Î»³¸ý·Ö¼ç¾­¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÖÍ¥¾¡¡×¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ßJ2¤Î¼ó°Ì·èÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÈV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤¬·ãÆÍ¤·¤¿11·î23Æü¤ÎJ2Âè37Àá¤Ï¡¢Ä¹ºê¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¼ó°Ì¤òµÕÅ¾¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÄ¹ºê¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½MF»³¸ý·Ö¤Ï¡¢J1¾º³Ê¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¹æµã°Æ·ï¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¡¢2°Ì¤ÎÄ¹ºê¤Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¾¡Íø¤·¤¿»þ¤ËJ1¤Ø¤Î¼«Æ°¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹2°Ì°ÊÆâ¤¬·è¤Þ¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·ã