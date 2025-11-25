¢§¼¢²ì¸©¡ÊÉ§º¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£µÆü£µ»þ¡Ë¡ÚÆîÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹±«¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹±«¢§µþÅÔÉÜ¡ÊµþÅÔÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£µÆü£µ»þ¡Ë¡ÚÆîÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹±«¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê¸å±«¢§ÂçºåÉÜ¡ÊÂçºå´É¶èµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£µÆü£µ»þ¡Ë¡ÚÂçºåÉÜ¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹±«¢§Ê¼¸Ë¸©¡Ê¿À¸ÍÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£µÆü£µ»þ¡Ë¡ÚÆîÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹±«¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê¸å±«¢§ÆàÎÉ¸©¡ÊÆàÎÉÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£µÆü£µ»þ¡Ë¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹±«¡ÚÆîÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹±«¢§ÏÂ²Î»³¸©¡ÊÏÂ²Î»³ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²