¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥Ò¥ç¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê½©¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥Ò¥ç¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤¬¹Ô¤¯¶»¸µ¥¶¥Ã¥¯¥ê°áÁõµî¤ë11·î22Æü¡¢¥¸¥Ò¥ç¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ü¥ó¤Î³¨Ê¸»ú¤Ê¤É¤òÄÖ¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¸¥Ò¥ç¤¬¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖValentino¡Ê¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¡Ë¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÂæÏÑ¤Ë½Ð¹ñ