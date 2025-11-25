¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï11·î15¡Á16Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤­¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼2025¡Ù¤òÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î¡ØÁÕ¤Î¿¹¥ê¥¾¡¼¥È¡Ù¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤­¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼&¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼2025¡Ù³«ºÅ¡ªÁ´50ËçÁÕ¤Î¿¹¥ê¥¾¡¼¥È¤ÏÂç¼¼»³¤ÎÏ¼